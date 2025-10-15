Lotteria, vince un milione ma se ne accorge solo dopo una settimana

Come sarà utilizzata la cifra esorbitante

Ron Rothe, un 73enne americano residente a Denison, ha vissuto un’intera settimana ignorando di aver vinto un milione di dollari alla lotteria.

Il sospetto che fosse proprio lui il fortunato vincitore non l’ha sfiorato neppure quando è venuto a sapere che qualcuno della zona si era aggiudicato quella cifra esorbitante.

Vince un milione ma non lo scopre subito

Quando, una settimana dopo, ha deciso di tornare al Kimmes Denison Country Store per comprare altri biglietti, l’anziano ha chiesto alla cassiera di controllare quelli vecchi.

“Lei torna con il manager, con un gran sorriso, mi tende la mano e dice: ‘Congratulazioni!’”, ha raccontato Ron Rothe ai funzionari della lotteria dell’Iowa. “Io le ho chiesto: ‘Per cosa?’. E lei mi fa: ‘Hai vinto un milione di dollari!’”.

La reazione della moglie del vincitore

Ancora sotto shock per la vincita, Ron Rothe ha portato il biglietto e la ricevuta al salone di bellezza della moglie per darle la notizia. “Lei fa: ‘Oh, hai vinto mille dollari!’”, ha ricordato il 73enne. “Io le dico: ‘No’. Lei guarda di nuovo e dice: ‘Un milione?!’”.

Pat, moglie di Ron da 53 anni, ha detto che entrambi sono ancora increduli. “Non sono nemmeno sicura che ci sia davvero entrato in testa, a dire la verità – ha confessato – Ci è voluto un po’ per superare lo shock iniziale”.

Cosa farà il vincitore del milione vinto alla lotteria

La coppia intende utilizzare il denaro per ristrutturare casa, creare fondi universitari per i due nipoti e fare donazioni benefiche. Il Kimmes Denison Country Store riceverà inoltre un bonus di 1.000 dollari dalla Iowa Lottery per aver venduto il biglietto vincente.

