La polizia lo ha rintracciato e ha applicato anche il braccialetto elettronico

CATANIA – Continua a perseguitare la sua ex compagna, con appostamenti e minacce. Anche dopo il divieto di avvicinamento, non avrebbe smesso. Per questo adesso la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Si tratta di un aggravamento della misura precedente. A preoccupare sono stati soprattutto i suoi appostamenti vicino alla casa della donna. Il provvedimento di aggravamento della misura è stato eseguito dai poliziotti della squadra volanti della Questura. Gli agenti lo hanno rintracciato e sottoposto ai domiciliari.