ABU DHABI – Violenta rissa durante i festeggiamenti del Gran Premio di Formula 1 vinto da Max Verstappen con una prestazione dominante ad Abu Dhabi. Il pilota olandese, già campione del mondo, ha aggiunto un altro trofeo alla sua collezione, portando il suo totale di vittorie stagionali a 19 e raggiungendo l’incredibile traguardo di 1000 giri al comando in una singola stagione.

La rissa durante i festeggiamenti di Formula 1

La vittoria di Verstappen è stata celebrata con grande entusiasmo, ma i festeggiamenti per il successo in Formula 1 hanno preso una piega inaspettata. Durante un evento esclusivo su una balconata che si affacciava sul circuito di Yas Marina, i tifosi sono diventati protagonisti di una violenta rissa. Secondo le testimonianze, gruppi di persone hanno iniziato a litigare, degenerando in uno scontro fisico. Calci, pugni e spintoni sono stati protagonisti degli scontri tra persone in stato di ebbrezza.

Le immagini e i video che sono circolati sui social media mostrano fan visibilmente agitati che si scagliano l’uno contro l’altro, utilizzando bottiglie di spumante come armi improvvisate. Fonti presenti sul posto riferiscono che alcuni dei coinvolti potrebbero essere tifosi inglesi. Il personale di sicurezza è intervenuto rapidamente per sedare gli animi e ripristinare l’ordine.



