Violento incidente: 4 feriti, illesi 2 bimbi

Carabinieri sul posto per i rilievi.

CATANIA. Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Statale 284, in territorio di Paternò. Lo scontro tra due auto, avvenuto per cause tutte da chiarire, ha visto una Citroen C3 (all’interno vi erano tre persone) finire letteralmente sopra il tetto di una Fiat Panda (con quattro occupanti, fra cui due bimbi): per quattro delle sette persone coinvolte è stato necessario il trasporto in ospedale tramite il personale medico del 118 giunto sul posto con due ambulanze.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Paternò.