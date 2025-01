Violento incidente sulla strada statale 121: c’è un ferito

Si tratta di un uomo di 33 anni

CATANIA – Violento incidente stradale autonomo, nel pomeriggio di oggi, sulla Strada Statale 121, direzione Paternò, all’altezza dello svincolo per Belpasso.

Un uomo di 33 anni di Biancavilla, alla guida di una Lancia Musa, per cause da accertare, complice anche l’asfalto bagnato dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail centrale finendo col cappottare.

Sono stati attimi di paura per chi ha assistito all’incidente. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso. Avrebbe riportato diverse ferite.

Sul posto dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento Catania nord per mettere in sicurezza il mezzo e gli agenti della Polizia Locale di Belpasso per i rilievi del caso.

Il traffico, in direzione Paternò, ha subito pesanti rallentamenti sino alla rimozione del mezzo incidentato.