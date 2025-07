Violento scontro scooter-auto: un morto sulla Statale del Calatino

Purtroppo inutile la corsa in ospedale. In corso le indagini della Procura

CALTAGIRONE (CATANIA) – La corsa disperata in ospedale verso Caltagirone. Ed il tentativo, apparso purtroppo subito delicatissimo, di salvargli la vita. Per il 65enne Daniele La Monica non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

La tragedia ha avuto come teatro dell’ennesima scia di morte sulle strade, la Strada Statale 124. Trafficatissima arteria stradale del Calatino. Qui, come detto nel pomeriggio di ieri, lo scooter sul quale era in sella il 65enne che proseguiva verso Grammichele, si è scontrato con un’altra auto. Un impatto violentissimo la cui dinamica è ancora adesso al vaglio degli inquirenti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del personale medico del 118, si sono portati i militari dell’Arma e gli agenti di polizia. Dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso, gli inquirenti sarebbero risaliti al conducente dell’auto coinvolta nel sinistro stradale e che – sul momento – non avrebbe prestato soccorso.

A indagare sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Caltagirone.