Ex agente travolto da un’auto: un arresto per omicidio stradale

Il sindaco: "Grande tristezza"

CATANIA – Un ex agente di polizia di 64 anni, Daniele La Monica, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata, mentre era a bordo del proprio scooter, sulla strada statale 124, in territorio di Caltagirone (Catania).

Sul posto è intervenuto personale del 118. L’autista della vettura, un 62enne, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso da carabinieri della locale compagnia in collaborazione con i poliziotti del commissariato. Le indagini, a cui ha preso parte anche la polizia municipale, sono coordinate dalla Procura di Caltagirone, diretta da Rosanna Casabona.

“È una giornata di grande tristezza per la nostra città – ha detto il sindaco di Caltagirone – per la perdita di un uomo buono, che ha indossato per tantissimi anni, con grande dignità e impegno, la divisa della Polizia, sino alla meritata pensione, e che è stato strappato alla vita in maniera improvvisa e violenta. In un momento così difficile per tutti loro, esprimo ai familiari il profondo cordoglio mio, dell’amministrazione comunale e della città tutta”.

Il sindaco ha anche espresso “un sentito plauso agli inquirenti che, con un’attività attenta ed efficace, hanno rapidamente assicurato alla giustizia l’uomo indicato come responsabile della morte di La Monica”.