La preoccupazione degli esercenti per l’escalation di violenza

PALERMO- Cresce l’allarme per la sicurezza pubblica e insieme la preoccupazione degli esercenti per l’escalation di violenza a Palermo. Aggressioni, risse, rapine, atti vandalici: per il capoluogo siciliano è un’estate difficile. L’aggressione ai dipendenti della Cioccolateria Lorenzo è soltanto l’ultimo di una lunga scia di episodi.

“La situazione è degenerata già da un po’ – racconta a LiveSicilia Doriana Ribaudo, titolare dell’Osteria Ballarò e presidente di Fiepet Confesercenti Palermo – È da un anno che sottoponiamo il problema alle istituzioni competenti e le risposte sono sempre le stesse. In primis, la mancanza di uomini e risorse e l’assenza di senso civico”.

L’aggressione al titolare della Casa del Brodo

“Ma siamo ben oltre il senso civico – osserva Doriana Ribaudo –. Qui si parla di criminalità organizzata. Chiedere il presidio dell’Esercito non è una provocazione ma l’ultimo grido di aiuto”. In un post pubblicato sui social Doriana Ribaudo ha accennato ad un’aggressione subita qualche giorno fa dal titolare della Casa del Brodo. “La sua unica colpa è stata quella di aver difeso una donna da un uomo che per tutta risposta lo ha minacciato con un coltello”, racconta l’imprenditrice a LiveSicilia.

Nell’arco dell’ultimo anno sono stati diversi gli incontri con il prefetto e il sindaco: “Avevamo ‘predetto’ che i turisti si sarebbero scoraggiati. Quest’inverno avevamo già riscontrato un calo cittadino. Il turista si informa prima di scegliere una meta e se ravvisa problemi di sicurezza e situazioni stressanti preferisce andare altrove. Rischiamo di perdere anni di sacrifici”.

Violenza a Palermo, Fiepet Confesercenti lancerà una petizione

“Sabato scorso ho ringraziato personalmente i poliziotti presenti in Vucciria – confessa Doriana Ribaudo – Domenica però tutto è tornato come prima. In ogni caso, se si presidia solo una zona, il rischio è che i delinquenti si spostino in altre”.

“Fiepet Confesercenti Palermo – dichiara la presidente – lancerà una petizione per una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e per il degrado urbano. Non c’è volontà di individuare colpe e responsabili. Il nostro è un atteggiamento collaborativo per quanto di nostra competenza”.

“Il dovere di un imprenditore – conclude – è quello di affrontare e risolvere i problemi. Noi siamo disposti a fare comunità ma un’altra fetta di popolazione si muove nell’illegalità”.