Violenza al carcere Ucciardone, agenti aggrediti: uno è ricoverato

Nelle celle trovati sette telefonini usati dai detenuti

PALERMO – Agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri mattina nel carcere Ucciardone di Palermo durante un’ispezione nelle celle della settima sezione. I detenuti hanno circondato il personale dell’istituto picchiando un agente che ha riportato la frattura di una costola e un trauma cranico.

Sequestrati sette cellulari

Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre altri agenti hanno riportato delle escoriazioni. La calma nel carcere è stata riportata grazie all’intervento di altri poliziotti in tenuta antisommossa. Durante la perquisizione sono stati sequestrati sette telefonini utilizzati da alcuni detenuti per comunicare all’esterno.