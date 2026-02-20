Il presidente del Pd in città per un convegno

CATANIA – “E’ clamoroso che la legge sul consenso non sia stata approvata. Ho trovato veramente incredibile e persino vergognoso che la destra si sia rimangiata quell’accordo che sembrava raggiunto tra la presidente del Consiglio Meloni e la segretaria del Pd Schlein”. L’ha detto a Catania il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a margine del convegno “Violenza contro le donne perché le norme non bastano”.

“Mi auguro – ha aggiunto – che Meloni e la destra ci ripensino perché è clamoroso che non si accetti una legge di buon senso che non dovrebbe trovare ostacoli di parte, perché di fronte a una tragedia quotidiana come quella della violenza sulle donne, c’è bisogno di fare tanto e fare di più”.

“Le norme da sole sono una parte ma non bastano – ha concluso Bonaccini – e serve alzare il livello culturale di un contrasto a una cultura patriarcale che in troppi casi è ancora eccessiva”.

Il presidente Pd: “Il governo non cade se vince il no al referendum”

“No, il governo non credo proprio che cada, né è questo il senso di quel referendum. Spero che perdano, perché è un referendum che si dovrebbe occupare di giustizia, ma il Guardasigilli dice che non risolverà nessuno dei problemi che oggi la giustizia italiana fa pagare ogni giorno alle famiglie e agli imprenditori, ad esempio la lungaggine dei processi”. L’ha detto a Catania il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle conseguenze del referendum per il governo.

“Quando, in sostanza, il ministro della giustizia – ha ribadito Bonaccini – dice che questo è un referendum che non risolve nemmeno uno dei problemi che la giustizia ha, allora è chiaro che il fine è qualcos’altro. Noi siamo convinti che bisogna votare no, proprio perché è un grande bluff nei confronti del paese”.

“Sicurezza, in tre anni di governo di destra è peggiorata”

“Il governo deve fare molto di più sulla sicurezza. La sinistra, certo, deve occuparsi di più e meglio di sicurezza perché è garanzia di libertà. Anzi, sicurezza e libertà sono un patrimonio che ha a che fare con la qualità della vita di un paese”. L’ha detto ancora Bonaccini.

“Dopodiché – ha aggiunto – la destra ha fallito su questo. Governa da tre anni e mezzo, eppure aumentano i reati e la percezione dei cittadini è che l’insicurezza aumenta. Dei cosiddetti respingimenti dei migranti, non riescono a garantirne nemmeno uno. E’ proprio per questo che il Pd e il centrosinistra devono mettere la sicurezza tra le questioni centrali nella scrittura del programma nel 2027″.

“In tal senso – ha concluso – ho apprezzato molto che a Bologna, poche settimane fa, la segretaria Schlein, insieme al coordinatore dei sindaci, Tirino Lorusso, abbiano voluto un appuntamento con amministratori e amministratrici locali e classe dirigente del Pd proprio per mettere al centro il tema della sicurezza che deve essere un mix di repressione, prevenzione e integrazione”.