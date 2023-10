La violenza inaudita contro l’auto di una donna dopo una discussione VIDEO

Avrebbe potuto possedere anche un'arma da fuoco

PHILADELPHIA, USA – Violenza inaudita da parte di un motociclista nei confronti della conducente di un’auto vicina. Durante una domenica sera, a Philadelphia, un uomo ha distrutto un’automobile dopo un diverbio avuto con una donna che guidava un’auto. L’incidente ha avuto luogo nella zona di Center City, dove il sospetto si è unito a un gruppo di motociclisti e conducenti di quad.

Possibile Possesso di Arma da Fuoco

Secondo alcune fonti, l’individuo avrebbe potuto possedere anche un’arma da fuoco. La vittima, infatti, ha affermato di essere stata minacciata dal sospetto con l’arma. La donna alla guida dell’auto ha dichiarato di essere in servizio per un’azienda di consegna cibo a domicilio al momento dell’incidente. La discussione con il motociclista è rapidamente degenerata, creando il violento scontro. In seguito all’accaduto, le autorità hanno diffuso al pubblico immagini e video del sospetto, nella speranza di identificarlo. Attualmente, è ricercato per reati di vandalismo e aggressione aggravata.

Solidarietà dalla Comunità dopo la violenza

Nonostante la tensione dell’evento, la comunità si è mostrata solidale. Nessuno ha riportato ferite durante l’incidente e molte persone si sono offerte di aiutare a coprire i costi per le riparazioni dell’auto danneggiata.

