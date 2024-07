Assalto al Garibaldi: una dottoressa aggredita, distrutto un reparto

La spedizione punitiva dopo la morte di un 22enne

CATANIA – Alcune decine di persone hanno assaltato l’ospedale Garibaldi centro di Catania dopo avere saputo della morte di un ventiduenne che era ricoverato da circa una settimana nella Rianimazione dell’ospedale. Un gruppo ha fatto irruzione nel reparto danneggiandolo e aggredendo la dottoressa che era in servizio.

L’episodio, si apprende da fonti di agenzia, è avvenuto ieri ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Sul posto sono arrivate tutte le pattuglie delle Volanti in servizio e sono stati allertati anche agenti del reparto Mobile, che sono rimasti in zona fino a che l’allarme non è rientrato.

La Polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ospedale per identificare gli autori dell’assalto.