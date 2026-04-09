 Palermo, violenza sessuale sulla figlia: chiesta condanna di 28 anni
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Violenza sessuale sulla figlia di 9 anni, chiesta condanna a 28 anni

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La madre della bimba si è costituita nel processo
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano ha chiesto 28 anni di carcere nei confronti di un uomo di 38 anni che avrebbe violentato la figlia sin dall’età di 9 anni.

Come riporta l’ANSA, il processo si sta celebrando davanti alla prima sezione penale della corte d’assise di Palermo.

Le ripetute violenze sarebbero avvenute in ambito familiare in un paese della provincia di Palermo dove la famiglia viveva sin dal 2020.

Violenza sessuale sulla figlia, l’inchiesta

L’inchiesta è partita da una segnalazione nel febbraio del 2024 dalla dirigente scolastica dell’istituto frequentato dalla bambina.

La psicologa della scuola si era accorta di alcuni tagli orizzontali sul braccio, verosimilmente riconducibili a gesti volontari della bimba.

Violenza sessuale, il racconto della figlia

Nel corso degli incontri, la bimba nel corso dei colloqui avrebbe fatto emergere il rapporto non sereno con il padre manifestando un profondo disagio dell’alunna.

È stata la ragazzina a raccontare quanto avveniva tra lei e il genitore. La madre della piccola si è costituita nel processo assistita dall’avvocato Sergio Burgio.

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