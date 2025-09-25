Violenza sessuale nel Ragusano: 28enne adescata perché cercava lavoro

Indagini dei carabinieri, in manette un 58enne

RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato un 58enne pregiudicato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. I particolari.

Violentata nel Ragusano

Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell’Arma, la donna sarebbe stata “adescata tramite una proposta di lavoro per lo svolgimento di pulizie all’interno di alcuni appartamenti adibiti a locazioni turistiche nelle disponibilità dell’uomo”.

Il 58enne ragusano già in passato si era macchiato “di un analogo precedente”, le indagini sono iniziate dopo la denuncia della vittima che, “dapprima confidatasi con il proprio medico curante e con uno stretto familiare – scrivono i carabinieri – ai quali ha dettagliatamente raccontato quanto accaduto, in un momento di forte sconforto susseguente all’increscioso episodio, era caduta in uno stato di afflizione tale da indurla a pericolosi comportamenti autolesionistici”.

La 28enne aveva risposto all’annuncio di lavoro pubblicato dall’uomo in un noto portale sarebbe stata “forzatamente costretta a subire atti sessuali, totalmente contro la volontà”.

Il Gip ha condiviso le accuse dei carabinieri e disposto la custodia cautelare in carcere.