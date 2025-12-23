Violenza sessuale su un 14enne: in manette infermiere in pensione

È originario di Partinico. Sarebbe stato costretto a compiere atti sessuali in auto

TAORMINA (MESSINA) – Gli agenti della polizia di Stato di Taormina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un soggetto di 63 anni, originario di Partinico, comune della provincia di Palermo, infermiere in pensione, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale commesso ai danni di un quattordicenne.

Le indagini sono state supportate da servizi di intercettazione telefonica e ambientale.

L’attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del sessantatreenne che, approfittando dei momenti in cui il minore gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso, lo avrebbe costretto a compiere ed a subire atti sessuali, sia all’interno della sua autovettura sia all’interno di un garage a sua disposizione.

Sulla scorta degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto il provvedimento restrittivo al G.I.P. che ha condiviso il quadro indiziario prospettato, adottando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del sessantatreenne.

In esecuzione della misura disposta dal Giudice, il sessantatreenne, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Messina – Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.