Vittoria, picchia la ex moglie davanti ai figli: divieto di avvicinamento

Per il 39enne anche l'obbligo del braccialetto elettronico

VITTORIA (RAGUSA) – Avrebbe picchiato e minacciato di morte l’ex moglie, anche davanti ai loro figli minorenni, promettendole di non farlei più vedere i bambini. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Ragusa a un 39enne di Vittoria indagato per maltrattamenti in famiglia.

La Polizia, che ha indagato sul caso dopo la denuncia della vittima, ha notificato all’uomo la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie e dai figli, con applicazione di dispositivo elettronico di controllo.

