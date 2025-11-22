Virtus Entella-Palermo, Inzaghi: “C’è ancora qualcosa che non va”

L'allenatore nel post partita: "Dobbiamo stare zitti e pedalare"

Solo un pareggio per il Palermo al comunale di Chiavari contro la Virtus Entella. Ai microfoni ufficiali del club rosanero, l’allenatore dei siciliani Pippo Inzaghi ha commentato la gara terminata con il risultato finale di 1-1.

“Secondo me siamo partiti bene con quel palo di Augello e l’occasione di Le Douaron. È chiaro che dobbiamo andare in vantaggio quando creiamo queste occasioni. Abbiamo preso un gol che una squadra che deve ambire a vincere le partite non può prendere per me, poi è stata in salita. Il secondo tempo l’abbiamo fatto bene per me per 20 minuti. Non riusciamo a vincere, c’è ancora qualcosa che non va. Dobbiamo fare di più“.

“In questo momento dobbiamo stare zitti, allenarci, pedalare forte – ha aggiunto il tecnico -. Quello che stiamo facendo probabilmente non basta. Dobbiamo ripartire dalla prossima in casa, con un pubblico del genere dovresti sempre cercare di vincerle. Non ci siamo riusciti, dispiace ma dobbiamo avere la forza di guardare avanti e cercare di uscire da questo momento”.

“Sulla Carrarese? In Serie B le partite sono tutte difficili. Torniamo a giocare davanti la nostra gente, abbiamo bisogno una vittoria e mi auguro che arrivi sabato”, ha concluso Inzaghi.