Palermo, Inzaghi: “Mi auguro di ripartire forte contro la Virtus Entella”

Il tecnico: "Classifica corta? Un errore guardarla, mancano 28 partite"

Terminata la sosta per le gare delle nazionali, si torna in campo anche nel campionato di Serie B. Il Palermo riprende il suo cammino nel campionato cadetto dal campo in erba artificiale di Chiavari, in occasione del match contro la Virtus Entella in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00. Il tecnico dei rosanero Pippo Inzaghi, ai microfoni ufficiali del club, ha presentato la gara e il momento dei suoi.

“Invertire il trend delle ultime gare? Ogni partita è importante secondo me. Penso che dobbiamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare e che abbiamo fatto vedere per tante partite. Mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo, anche perché ci saranno tantissimi tifosi e dobbiamo ripartire”.

“Il campionato è lungo, mancano ancora ventotto partite – ha aggiunto -. Dobbiamo pensare gara dopo gara e a creare una mentalità vincente e un gruppo solido. In questo momento è chiaro che ogni partita è importante, sono curioso di vedere la reazione di Chiavari ma mi fido di questi ragazzi. Sono sicuro che faremo una grande gara”.

“So quello che la gente, la città e la società si aspetta da me. Sono molto concentrato su questo, mi auguro si vedano i frutti in campo presto. Sappiamo l’importanza di vestire questa maglia e mi auguro già dalla gara contro la Virtus Entella di ripartire forte”, spiega Inzaghi.

“Le motivazioni? Giocare per il Palermo per me è il massimo. Parlare di motivazioni quando si vede tutta la gente che ci sarà domani o lo stadio in casa, per me vengono da sole – ha detto l’allenatore -. Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Le difficoltà della partita le sappiamo, ma mi interessano poco. Stimo l’Entella e il suo allenatore, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Non possiamo più perdere tempo”.

“Classifica corta? Questo equilibrio può influire molto, ma adesso faremmo un grande errore a guardare la classifica. Mancano ventotto partite e c’è tutto il tempo, penso alla Cremonese l’anno scorso. La Serie B è lunga, noi dobbiamo darci una svegliata e speriamo già da domani sia così”, ha concluso Inzgahi.