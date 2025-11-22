Virtus Entella-Palermo: rosa in campo a Chiavari, le formazioni ufficiali – LIVE

Virtus Entella-Palermo è il match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B che va in scena allo stadio comunale di Chiavari.
Virtus Entella-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 14:20 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara
Virtus Entella-Palermo: il tabellino
VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti, 8 Karic, 15 Marconi, 19 Debenedetti, 20 Fumagalli, 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali. A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova. Allenatore: Chiappella.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari). Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone). Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa). Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze). VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo). AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).
MARCATORI:
NOTE: