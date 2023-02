Visita al museo e cena di squadra per i rosa verso Palermo-Frosinone

Il gruppo si compatta in vista della sfida contro la capolista di Serie B

PALERMO – Sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 14.00, il Palermo di Eugenio Corini scenderà in campo contro la capolista della Serie B. Il Frosinone di Fabio Grosso, infatti, raggiungerà il capoluogo siciliano per proseguire nella sua striscia di vittorie. I rosanero sentono molto gara, così come i loro tifosi, e vogliono riscattare la sconfitta di Genova della giornata precedente.

Per fare squadra e far compattare ancora di più il gruppo, nella serata di mercoledì 15 febbraio, tutta la compagine siciliana è andata in visita al Palermo Museum, “per respirare 122 anni di storia rosanero”. A seguire, cena di gruppo alla Clubhouse dello stadio “Renzo Barbera”, dove dopo pochi giorni arriverà il club ciociaro. Di seguito, il post diramato sui propri canali social dal Palermo.