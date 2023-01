Visita inaspettata al “Salvatore Favazza” di Terrasini

"I fatti sono al vaglio degli inquirenti"

TERRASINI (PA) – Visita inaspettata nell’impianto sportivo di Terrasini: ignoti sono entrati nel campo sportivo senza alcuna autorizzazione causando diversi danni già segnalati all’amministrazione comunale della cittadina in provincia di Palermo. La denuncia arriva dal profilo su Facebook di Renzo Lo Piccolo.

“Buon temponi ed adulti, perché per fare tale azione ci vuole forza, sono entrati all’interno della struttura, hanno prima rotto il catenaccio del locale dell’impianto idrico, poi quello del magazzino materiale, divelta la catena che legava le porte movibili che usiamo in allenamento, le quali sono state rovesciate e rotte a terra, più altri piccoli danni come rompere i fili dello stendi panni o tentare di entrare negli spogliatoi forzando l’ingresso principale”.

“Abbiamo prontamente informato il sindaco Giosuè Maniaci, richiesto il sopralluogo delle Forze dell’Ordine e denunciato il fatto presso il Comando Stazione Carabinieri di Terrasini, ai quali dobbiamo dire grazie per la disponibilità e la collaborazione. I fatti sono al vaglio degli inquirenti. L’Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini è a disposizione di chi vuole fare sport, le nostre porte restano sempre aperte anche di chi non ha la possibilità economica di farlo. Prendersela con l’attrezzatura o con la struttura i cui proprietari sono i cittadini è controproducente”, si legge sui social.