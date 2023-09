Vista a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente di Napolitano

È la prima volta di un Pontefice al Senato. La Russa: "Per noi è stato un onore"

ROMA – Visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente allestita per il Presidente Giorgio Napolitano, morto a Roma all’età di 98 anni. Era malato da tempo. Si è spento venerdì 22 settembre nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Il Pontefice ha voluto “esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e onorare il grande servizio reso all’Italia”.

L’arrivo del Pontefice

Ad accogliere il Papa è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il Pontefice ha fatto il suo ingresso nella sala Nassiriya in carrozzella, poi si è alzato con l’aiuto del bastone e si è diretto dai familiari, rendendo le condoglianze alla moglie Clio e ai figli. Si è poi messo in piedi di fronte alla bara, è rimasto in raccoglimento e preghiera a lungo, infine ha scritto un messaggio di dedica sul libro delle presenze.

I funerali di Stato

La camera ardente resterà aperta fino alle 19, per poi riaprire domani, lunedì 25 settembre, dalle 10 alle 16. Martedì 26 settembre, il feretro di Napolitano sarà traslato a Montecitorio, dove alle 11,30 si svolgeranno i funerali di Stato, in forma laica, per la prima volta nell’Aula della Camera.

La Russa: “Prima volta di un Papa al Senato”

“È la prima volta che un Santo Padre ha varcato la soglia del Senato – ha detto La Russa -. Lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e, come mi ha detto, a tutta l’Italia. Per noi è stato un onore”.