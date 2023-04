Bimbo cade dalla bici: trauma cranico, trasferito in elisoccorso a Messina

Le sue condizioni sono apparse subito gravi

VITTORIA (RG) – Paura a Vittoria per un bimbo di 9 anni finito in ospedale con un trauma cranico dopo una brutta caduta in bicicletta.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Quindi ieri sera il trasferimento dalla provincia di Ragusa al reparto di Terapia Intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove il piccolo si trova ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava pedalando in sella alla sua bici quando è caduto a terra battendo violentemente la testa.