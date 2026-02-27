L'operazione dei carabinieri

VITTORIA – I carabinieri del nucleo operativo di Vittoria e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia hanno arrestato un 23enne per detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione hanno trovato un mini arsenale composto da due pistole calibro 9 che avevano subito un tentativo di manomissione attraverso la foratura della canna, un fucile da caccia calibro 12, doppietta marca Beretta, perfettamente funzionate e numerose cartucce e bossoli. Il fucile è risultato rubato.