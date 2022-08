Vittoria Etna Marathon, raggiunta quota 600 iscritti

La macchina organizzativa continua a lavorare per definire gli ultimi accorgimenti in vista del 18 settembre

1' DI LETTURA

MILO (CT) – Viaggiano a vele spiegate le iscrizioni alla Vittoria Etna Marathon 2022 che già conta 600 iscritti, per quella che si preannuncia essere tra le più partecipate degli ultimi anni. Intanto la macchina organizzativa continua a lavorare per definire gli ultimi accorgimenti in vista del 18 settembre. Alcune novità riguarderanno il tracciato, che subirà delle modifiche per adeguarsi alle norme indicate dall’Ente Parco dell’Etna, ed in tal senso lo staff del Mongibello Team si sta adoperando per rendere il percorso ancora più accattivante rispetto gli anni precedenti.

Di sicuro tutti i partenti di questa 16^ edizione si porteranno a casa tantissimi gadgets utili per le uscite in bici ed un pacco gara degno del blasone che l’Etna Marathon si è costruito in tutti questi anni. A cominciare dallo splendido zainetto personalizzato Vittoria Etna Marathon pensato e realizzato per le esigenze quotidiane dei bikers. Perfetto per le lunghe uscite in MTB e in generale per l’outdoor.

Altro gadget che sicuramente troverà apprezzamento tra i partenti e sempre realizzato da Vittoria la Zip Bag porta attrezzi. Per ritirarlo basterà consegnare presso lo stand Vittoria il coupon che si troverà all’interno del pacco gara. Un pacco gara ricco di sorprese frutto degli accordi, tra nuovi e quelli riconfermati, con i diversi sponsor che accompagneranno la manifestazione tra le più importanti del panorama internazionale.

Non mancheranno gli integratori per affrontare l’impegnativo percorso vulcanico, quest’anno affidati a SIS (Science In Sport), i lubrificanti Svitol Bike, il collirio Lacrimalfa, i dolci siciliani Tumminello e Tomarchio e un buono sconto da utilizzare sul sito BikeSportAdventure. Insomma, decisamente il pacco gara più ricco della storia dell’Etna Marathon!

Anche quest’anno garantite le presenze dei team ufficiali e dei grandi nomi alla partenza di Milo, ma in attesa delle ultime conferme, tutti i big verranno presentati dopo il 15 agosto.