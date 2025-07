Vittoria, via al Festival del Giornalismo Enogastronomico

La decima edizione della manifestazione: tre giorni tra idee, territorio e gusto

VITTORIA (RAGUSA) – Il giornalismo enogastronomico torna protagonista in Sicilia, là dove il racconto del cibo incontra il territorio, l’innovazione e le sfide del presente. È tutto pronto per la tappa inaugurale della X edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, in programma dall’11 al 13 luglio a Vittoria, nel Centro Congressi “Davide Failla”.

Una tre giorni di incontri, talk, degustazioni, masterclass ed esperienze sul campo che mette insieme professionisti dell’informazione, imprenditori del settore agroalimentare, istituzioni e ricercatori per riflettere sul futuro della comunicazione e dell’agricoltura siciliana.

Il festival

Il Festival è organizzato dall’Associazione culturale Network, in collaborazione con Promotergroup Spa, di cui Gianni Polizzi è CEO e fondatore, e Digitrend, realtà siciliana attiva nell’editoria e nella trasformazione digitale dell’informazione, guidata dal CEO Biagio Semilia.

Per la sua decima edizione, il Festival adotta una formula itinerante: prima tappa a Vittoria, capitale agricola della Sicilia, poi il gran finale a ottobre a Galati Mamertino, nel cuore dei Nebrodi, dove il progetto è nato.

“Area strategica per l’agroalimentare siciliano”

“Portare il Festival del Giornalismo Enogastronomico a Vittoria significa valorizzare un’area strategica per l’agroalimentare siciliano – dichiara Gianni Polizzi, CEO e fondatore di Promotergroup –. Siamo nel cuore di una provincia che è tra le più ricche di prodotti a denominazione, con una filiera viva e dinamica che merita attenzione, racconto, connessioni”.

“Vittoria – continua Polizzi – è la capitale agricola della Sicilia, e in un momento in cui la comunicazione gioca un ruolo chiave nella promozione della qualità e dell’identità dei territori, era doveroso partire da qui”.

Il programma

Il programma di Vittoria si apre venerdì 11 luglio con una tavola rotonda sul ruolo dell’informazione per lo sviluppo dell’agroalimentare siciliano. Interverranno, tra gli altri, l’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, la presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e giornalistico. Modera Antonello Piraneo, direttore de La Sicilia.

Il pomeriggio si apre con la masterclass “Tesori Caseari di Sicilia”, a cura del CoRFiLaC – Consorzio di Ricerca Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa – condotta dalla giornalista Gianna Bozzali, profonda conoscitrice del territorio e delle sue eccellenze, che guiderà i partecipanti in un viaggio sensoriale tra produzioni tradizionali e innovazione, cultura rurale e racconto.

In chiusura, un momento che unisce storytelling e degustazione: “Un aperitivo con il Cerasuolo”, una masterclass dedicata all’unica DOCG siciliana, il Cerasuolo di Vittoria, raccontato dalla giornalista ed esperta di olio e vino Maria Antonietta Pioppo, con degustazione a cura dello chef Marco Failla. A seguire, la visita aziendale ai Frantoi Cutrera, per un’immersione tra oliveti, cultura produttiva e qualità.

Ricerca, imprese e territorio

Sabato 12 luglio sarà la giornata delle connessioni tra ricerca, imprese e territorio. Si parlerà di giornalismo locale e piattaforme digitali, del ruolo delle reti nella filiera ortofrutticola del Sud-Est, di cibo del futuro e della sostenibilità come linguaggio produttivo.

Sabato mattina si accenderà un focus sul giornalismo di prossimità nell’era digitale, con il talk “Giornalismo locale: il new journalism al tempo delle piattaforme”, un approfondimento sulla capacità delle piattaforme come Substack, microblog e newsletter di rafforzare la connessione tra territorio, cultura e prodotti locali.

Tra i relatori: Biagio Semilia (presidente della Federazione giornali digitali), Alfredo Pecoraro (Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare Siciliana), Nino Amadore, Andrea Perìa (Presidente Corecom Sicilia), Antonello Ravetto Antinori (Direttore del sito Retrobottega), Giacomo Di Girolamo e Linda Galioto della Tenuta Macconi. A guidare il confronto sarà la giornalista Michela Giuffrida, direttore del telegiornale di Antenna Sicilia e firma storica del giornalismo.

Sempre nella giornata di sabato, spazio a una riflessione trasversale sul tema “Il cibo di domani”, un confronto che intreccia memoria, scienza ed educazione alimentare. Partendo dalle radici locali e dai saperi del territorio, l’incontro affronterà le sfide che la produzione e il consumo di cibo pongono oggi in termini di salute, sostenibilità e consapevolezza.

A discuterne saranno lo storico e politico Paolo Monello, la dietista Noemi Di Natale, l’assessore alla Sanità del Comune di Ragusa Giovanni Iacono e il biotecnologo agrario Vincenzo Cassibba (Southern Seed). A guidare il dialogo sarà la giornalista Franca Antoci, in un talk che mette in relazione conoscenza scientifica, pratiche quotidiane e visione del futuro.

La degustazione

Il pomeriggio proporrà una degustazione guidata di cioccolato affinato abbinato a vermouth naturale, a cura di Sabadì, condotta da Francesca Romana Barberini. A seguire, un talk dedicato all’informazione e all’Intelligenza Artificiale affronterà uno dei temi più attuali: il ruolo del giornalismo nell’epoca delle macchine intelligenti.

Non solo un confronto tecnico, ma una riflessione sul senso del giornalismo in un mondo in trasformazione, tra newsletter, podcast, social e algoritmi. Tra i protagonisti, il giornalista e blogger Tony Siino, autore di un libro sul tech journalism, e Giuliana Sorci, studiosa di piattaforme digitali e hacker culture, insieme a Walter Giannò, Francesco Caravello, Osvaldo Esposito e Francesca Romana Barberini. Modera Nino Giordano, direttore di Innovation Island.

La giornata si concluderà con la tavola rotonda sulle filiere come motore di sviluppo locale, con la partecipazione dell’Assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, del presidente di Sicindustria Ragusa Giorgio Cappello e dei principali protagonisti del mondo agroindustriale siciliano.

Domenica 13 luglio, infine, il Festival si sposterà sul territorio con due visite tecniche: alla Stazione di Ricerca Southern Seed, eccellenza nella produzione sementiera, e all’azienda Agroenergia, che ha realizzato un innovativo prototipo di serra fotovoltaica.

Il Festival si conferma così un osservatorio aperto sulle sfide della comunicazione e del cibo, uno spazio di confronto tra saperi, esperienze e visioni, per raccontare la Sicilia contemporanea.