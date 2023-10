Vittoria, fuochi d’artificio non autorizzati: tre denunciati

Tre uomini fermati dopo i controlli straordinari

VITTORIA (RAGUSA) – La questura di Ragusa ha emesso diverse ordinanze e attivato servizi di controllo straordinari che hanno permesso di scoprire tre individui che esplodevano fuochi d’artificio, poi denunciati. L’intervento della polizia ha permesso di fermare i responsabili e di garantire la sicurezza nella zona.

Gli episodi

Il primo episodio coinvolge un ventenne che intendeva festeggiare il compleanno con l’accensione abusiva di giochi pirotecnici in piazza Giordano Bruno. La notte successiva, altri due festeggiamenti sono stati interrotti dai poliziotti del commissariato locale che hanno individuato e fermato i responsabili. Si tratta di uomo di 52 anni che stava festeggiando in via San Martino e un 39enne con lo stesso intento, in piazza arciprete Ricca, davanti alla Basilica di San Giovanni Battista.

