Vittoria, il ragazzo massacrato: misura di prevenzione per l’aggressore

Il provvedimento del questore di Ragusa Vincenzo Trombadore

VITTORIA (RAGUSA) – Ha massacrato con pugni e calci in faccia un ragazzo all’interno di un negozio, adesso per lui scatta il divieto di entrare in centro, col rischio di pesanti multe.

La misura di prevenzione

Il questore di Ragusa Vincenzo Trombadore “per ragioni di sicurezza – si legge in una nota – ha vietato all’aggressore di 18 anni l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ricompresi in un “quadrilatero” del centro abitato di Vittoria. La violazione di tale divieto costituisce delitto ed è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.0000 a 24.0000 euro”. Guarda il video