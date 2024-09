Vittoria, intimidazione alla presidente del Consiglio Concetta Fiore

Le scritte ingiuriose e la solidarietà tra le polemiche

VITTORIA (RAGUSA) – Intimidazione a Vittoria: una scritta ingiuriosa nei confronti di Concetta Fiore, presidente del consiglio comunale, è apparsa in una strada in contrada Cicchitto, alla periferia del paese.

La scritta di intimidazione a Vittoria

La scritta riguardava l’attività lavorativa di Fiore, che è una consulente del lavoro, ed è stata già cancellata dagli operai del comune. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

A Concetta Fiore sono arrivati gli attestati di solidarietà del sindaco Francesco Aiello, del senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia e di altri esponenti politici vittoriesi. Pur nella solidarietà, però, è polemica tra i diversi schieramenti politici.

La solidarietà del sindaco

A esprimere la sua solidarietà per Fiore è anche il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, in un comunicato apparso sul sito del Comune. “Solidarietà piena al Presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore fatta oggetto di bestiale intimidazione – si legge – non faremo illazioni. Ma il metodo dell’attacco è mafioso, vergognoso”.

“Il Consiglio Comunale – prosegue la nota – proprio in questo momento è impegnato in un passaggio cruciale a ridosso del voto sul Bilancio consolidato e la modifica dello Statuto della Vittoria Mercati. Gli autori di questa indegna aggressione puntano non solo al dileggio e alla diffamazione ma anche a screditare le istituzioni già fortemente colpite dallo scioglimento del Consiglio”.

“Non ho dubbi sulla fermezza della Presidente del Consiglio Comunale – prosegue il sindaco Aiello – a respingere il vergognoso attacco, a continuare il suo lavoro a difesa della nostra Città e delle Istituzioni cittadine. È chiaro che puntano a creare caos e confusione”.

“Vi sono in Città – conclude la nota – interessi che temono gli effetti del lavoro che si sta facendo per smantellare latrocini e aggregazioni di malaffare. Sul tavolo si ammassano minacce, insulti, tresche meschine, a difesa di circoli affaristici che soffrono per il pieno recupero di trasparenza e legalità al Comune di Vittoria. E si sentono a tal punto minacciati da colpire in maniera così vergognosa e sconcertante la Presidente”.

La nota di Fratelli d’Italia

Solidarietà a Fiore è stata espressa anche dal senatore Salvo Sallemi e dai consiglieri, dal coordinatore cittadino e dal direttivo di Fratelli d’Italia di Vittoria e Scoglitti, in una nota in cui si legge:

“Intendiamo esprimere la nostra solidarietà alla presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore, oggetto di vili e ignobili attacchi. Siamo certi che la presidente continuerà con determinazione ad assolvere il suo ruolo e auspichiamo che i responsabili di questo gesto vigliacco vengano individuati”.

“Vittoria – continua la nota – è purtroppo vittima di soggetti che esasperano il clima alimentando una cultura dell’insulto e dell’odio che non appartiene in alcun modo alla nostra cultura politica”.

“L’episodio occorso alla presidente del Consiglio Comunale – si legge ancora – è sgradevole ed è altrettanto sgradevole che chi riveste ruoli di rappresentanza, come il sindaco, cerchi di strumentalizzarlo accusando l’opposizione, in un momento in cui il primo cittadino si trova in evidenti difficoltà politiche”.

“La cultura del sospetto ‘anticamera della verità’ – conclude il comunicato – ha generato mostruosità e il sindaco ancora continua a iniettare dosi quotidiane di fango e veleno nel dibattito pubblico pur di non assumere le sue responsabilità di governo. Auspichiamo che il livello del dibattito, partendo dai Palazzi istituzionali, torni ad essere rispettoso”.

