Vittoria, trentanovenne arrestato per omicidio stradale

La sentenza è definitiva

VITTORIA (RAGUSA) – Un 39enne è stato arrestato dalla Polizia a Vittoria per omicidio colposo plurimo e omicidio stradale commesso in stato di ebrezza. L’uomo deve scontare quattro di reclusione per una sentenza, divenuta definitiva, sulla morte di un’intera famiglia avvenuta nel novembre del 2012. Il provvedimelo di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Ragusa (nella foto il tribunale). L’uomo, dopo l’arresto, è stato portato in carcere.