Vodafone down, problemi alla rete dati in Italia

Disservizi per numerosi clienti

Problemi sulla rete Vodafone, soprattutto per quanto riguarda il traffico dati, in tutta Italia. È quanto denunciato da diversi utenti in tutta Italia intorno alle 13. Numerosi disservizi sono stati segnalati dal sito downdetector, che registra un picco di segnalazioni a partire dalle 13 circa. La maggior parte proprio riguardanti i problemi di navigazione.

A essere coinvolti sono anche gli utenti di Ho e PosteMobile. Moltissime le segnalazioni di difficoltà sulla rete per i clienti dei due operatori, che si appoggiano proprio sulla rete Vodafone.