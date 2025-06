Vodafone down, problemi segnalati in tutta Italia

I clienti registrano problemi con la connessione e non solo

ROMA – Problemi di connessione per i clienti Vodafone. Da questa mattina, lunedì 16 giugno, la rete Vodafone ha iniziato a dare una serie di problemi in tutti Italia.

Sono numerose le segnalazioni registrate sul sito Downdetector. Il 41% degli utenti sta segnalando problemi all’internet fisso, il 33% invece sta riscontrando interruzioni per Internet mobile, e il 25% ha segnalato problemi di linea.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia in particolare dalle principali città. Tra queste: Milano, Roma, Torino, Bari, Bologna, Napoli e Cagliari. Al momento non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Vodafone. Non è ancora chiaro quindi a cosa siano dovuti i malfunzionamenti.

