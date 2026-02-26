Lo ha accusato di aver bullizzato la nipote

VOGHERA (PAVIA) – Un signore di 68 anni ha fatto irruzione in una scuola a Voghera, in provincia di Pavia, ha raggiunto un’aula e schiaffeggiato un bambino accusandolo di aver infastidito, con atteggiamenti da bullo, la nipote.

Il nonno della piccola è riuscito ad eludere il controllo del personale scolastico e si è introdotto nell’aula e dopo lo schiaffo ha lasciato l’edificio.

La preside: “Inaccettabile”

“È un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione”, ha spiegato la dirigente scolastica che ha avvisato le forze dell’ordine. “Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti”.

Il nonno, convocato in commissariato, è stato denunciato per lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. La preside è entrata in classe per parlare con gli alunni e spiegato che anche gli adulti possono sbagliare, come ha fatto questo nonno. Insieme a lei anche gli agenti del commissariato di Voghera.

