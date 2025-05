Voglio Tornare Negli Anni ’90®, il live show nuovamente a Bagheria

Appuntamento il prossimo 30 agosto, per l'evento unico ed imperdibile

BAGHERIA (PALERMO) – Il live show anni ’90 più amato di Italia, Voglio Tornare Negli Anni ’90®, dopo il grande successo della scorsa estate, torna al Piccolo Parco Urbano di Bagheria sabato 30 agosto. (via Serradifalco 25 – apertura porte 19.30 – inizio show 21.30 – i bambini fino a 10 anni compiuti entrano gratis).

Voglio Tornare Negli Anni ’90® è lo spettacolo che sta conquistando tutta Italia, un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per farvi immergere completamente nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Un’esperienza unicache farà tornare indietro nel tempo, vivendo ogni momento con la stessa energia e passione di allora.

Il Live Show quest’anno introduce diverse novità: nuovi effetti speciali, nuove performance e spettacoli pirotecnici. Le hit degli anni ’90 prenderanno vita come mai prima d’ora, accompagnate da una scenografia completamente rinnovata e tecnologie all’avanguardia. Sarà uno spettacolo senza precedenti, dove ogni dettaglio è pensato per sorprendervi e farvi vivere un’esperienza unica.

L’unico live show nazionale che ripercorre interamente gli anni ’90: oltre 300 date durante l’anno solare con record di presenze in tutta Italia, comprese le isole.

Adatto a tutte le età, lo spettacolo offre divertimento per grandi e piccini, coinvolgendo intere famiglie in un’atmosfera di festa. Durante l’evento vengono distribuiti gadget esclusivi marchiati Voglio Tornare Negli Anni 90®, per rendere l’esperienza ancora più memorabile.

A comporre lo spettacolo: Stelle filanti, Coriandoli, Sparkular, Laser show, Lanciatori di CO2,Video emozionale, Mascotte: Mario Bros, Doraemon, Pikachu, Homer Simpson, Bart Simpson, Teletubbies, Ballerine, DJ, Frontman cantante/vocalist, Gadget e adesivi, Bubble machine, Schiuma machine (su richiesta). Voglio Tornare Negli Anni 90° ha registrato il tutto esaurito in tutte le date del 2024, affermandosi come il più grande Live Show anni ‘90 in Italia.

