Volevano sottrargli lo scooter: 15enne ferito tra le vie di Napoli

È stato colpito con un fendente alla coscia destra

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito la scorsa notte a Napoli da due malviventi che gli volevano sottrarre lo scooter sul quale stava viaggiando. Il fatto è accaduto nel quartiere Poggioreale.

Il ragazzo ha reagito al tentativo di rapina e uno dei malviventi lo ha colpito con un fendente alla coscia destra. Soccorso, è stato portato dal padre all’ospedale “Villa Betania”: non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione con una diagnosi per ferita da arma da taglio.

Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri che, verso le 23, era a bordo del proprio scooter quando è stato avvicinato da due sconosciuti. Uno dei due nel tentativo di impossessarsi del mezzo avrebbe aggredito il giovane. Indagini in corso da parte dei militari della stazione di Poggioreale impegnati nel ricostruire l’intera vicenda