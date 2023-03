Voli, sciopero nazionale: possibili ritardi e disagi anche a Catania

Attraverso il sito dell'aeroporto tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

PER LE PROSSIME 24 ORE

1' DI LETTURA

CATANIA. “Per la giornata di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore. Potranno pertanto verificarsi ritardi e disagi. Per informazioni sui voli, consigliamo di contattare la propria compagnia aerea. Sul nostro sito trovate inoltre il time-table, aggiornato in tempo reale www.aeroporto.catania.it“. Lo rende noto la Società dell’Aeroporto di Catania.

I motivi dello sciopero

La Federazione nazionale Trasporti della Cub ha indetto “lo sciopero di 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto dal 2017; inoltre la divisione del contratto in aree contrattuali con trattamenti diversi e la mancata applicazione in tutto il comparto ha favorito la divisione dei lavoratori e ha fornito la possibilità di attuare il dumping sociale, indebolendo il potere contrattuale dell’intera categoria”.