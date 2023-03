Volley, la Saturnia vince ancora: 3-1 in trasferta sul Sabaudia

Vittoria fondamentale per i ragazzi di Kantor, che cedono solo un combattutissimo terzo set, ma poi chiudono e allungano su Ortona

CATANIA. Era importante vincere per scrollarsi di dosso le paure dopo lo stop di Napoli, allungare il passo in classifica su Ortona, battuta da Tuscania per 3-0, e arrivare con il morale alto all’appuntamento con la Final Four di Coppa Italia, in programma sabato prossimo con Pineto. Tre buoni motivi, quindi, per sorridere in casa Farmitalia Saturnia, dopo la vittoria difficile in casa dell’ostico Sabaudia (3-1). Il primato nel girone blu del campionato di Serie A3 Credem Banca è più che mai saldo. Il presidente Luigi Pulvirenti: “Portiamo a casa i tre punti al termine di una partita difficilissima, contro una squadra che non ha mollato. Torniamo a più da Ortona e ci prepariamo all’appuntamento storico della Final Four di Coppa Italia a Macerata”.

Nel primo set, in campo dal primo punto della partita Alberto Nicotra che sostituisce Disabato rimasto a casa per via di un attacco influenzale. La Farmitalia prende da subito le redini della partita (7-5, 10-8). Il 12-8 è un primo tempo vincente di Rok Jeroncic. Sabaudia si riporta sotto, prova a tenere il passo della Farmitalia. Ci riesce sino al 15 pari. Zappoli, Casaro e Frumuselu allungano il passo (15-18). L’errore in battuta locale archivia la pratica (25-21).

Nel secondo set, Alberto Nicotra porta avanti la Farmitalia (5-3, mani e fuori). Il servizio è incisivo. Sabaudia commette qualche errore di troppo (10-7). Casaro pesca il lungolinea che vale il 14-11. Frumuselu, magistralmente imbeccato da Fabroni, respinge l’assalto locale (15-13). La pipe di Zappoli strappa gli applausi (18-14). L’italo brasiliano si ripete sul 22-18 che ipoteca la vittoria del parziale. Jeroncic dai nove metri forza il servizio che decide il parziale (25-20).

Nel terzo set, Sabaudia vuole onorare la partita con la capolista. Kantor lancia in campo Battaglia che risponde presente. I locali sono sul pezzo, ma la Farmitalia riesce a stare davanti nella parte centrale della partita (18-17). Sabaudia alza il tiro (22-20). Zappoli si riporta sotto (a meno uno). Farmitalia ribalta la situazione e va al match ball, il primo prontamente annullato dai locali. Si gioca punto a punto. Altalena di emozioni incredibile. La Farmitalia colleziona un match dopo ball dietro l’altro. Sabaudia li annulla. Sul 31 pari Rossato ribalta, però, la situazione e accorcia le distanze.

Nel quarto set Sabaudia ci crede. La Farmitalia subisce il colpo per le occasioni sciupate e va sotto (12-7). Il divario di cinque lunghezze, nel momento caldo della partita, si fa pensante. Sul 23-20 per i locali la riscossa arriva puntuale, ma non completa (23 pari). Sul 26 pari il muro di Casaro regala il match ball, annullato da Sabaudia. Al terzo tentativo ci pensa Nicotra (a muro) a chiudere i conti.