Volo salva vita da Palermo a Milano per un bimbo di due anni

Il piccolo è stato trasferito verso la struttura ospedaliera milanese per le cure necessarie

PALERMO – Un bambino di due anni, affetto da una grave patologia, è stato trasferito con la massima urgenza con un volo dell’Aeronautica Militare dal Policlinico di Palermo all’ospedale IRCCS di Milano.

Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Palermo e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, è stato effettuato con un velivolo G-650 appartenente al 31/mo Stormo. Il piccolo paziente è stato imbarcato presso lo scalo del capoluogo siciliano assistito da un’equipe medica e dai genitori.

Il velivolo è decollato da Palermo alle ore 15:00 ed è atterrato all’aeroporto di Linate da dove, a bordo in un’ambulanza, il bimbo è stato immediatamente trasferito verso la struttura ospedaliera milanese per le cure necessarie.

I reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche. Questo servizio è garantito dagli aerei del 31/mo Stormo di Ciampino, del 14/mo Stormo di Pratica di Mare e della 46/ma Brigata Aerea di Pisa, sempre pronti al decollo in tempi ridottissimi su tutto il territorio nazionale.