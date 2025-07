Volontario italiano ucciso in un bombardamento in Ucraina

Aveva 21 anni

ROMA – Un 21enne residente in Veneto è morto nella guerra in Ucraina. La vittima si chiamava Artiom Naliato. Un missile russo ha colpito il centro di addestramento dove si trovava il giovane lo scorso 21 luglio, dove era andato a combattere come volontario.

Artiom era nato in Ucraina ma era stato adottato da piccolo da una famiglia di San Luca Tribano, in provincia di Padova. “Con immensa tristezza salutiamo Artiom Naliato che ha scelto di combattere una guerra che portava nel cuore per la libertà del suo Paese d’origine a cui si sentiva profondamente legato. Ci stringiamo attorno al dolore della Famiglia per il ‘vuoto lasciato'”, ha scritto su Facebook Massimo Cavazzana, il sindaco di Tribano.