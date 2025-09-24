 von der Leyen “Abbattere i jet russi opzione sul tavolo”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

von der Leyen “Abbattere i jet russi opzione sul tavolo”

1 min di lettura

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato “è sul tavolo”. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista alla “Cnn”. “La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio – ha sottolineato von der Leyen -. Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l’opzione di abbattere un jet che si sta introducendo nel nostro spazio aereo è sul tavolo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI