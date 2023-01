PD, Nino Vullo vicesegretario provinciale a Catania

Lo annuncia il segretario Maria Grazia Leone, le congratulazioni di Antony Barbagallo: “Saprà fare bene alla vigilia delle elezioni

La segreteria del Partito Democratico di Catania si arricchisce di un nuovo componente: Nino Vullo che andrà a ricoprire la carica di vice segretario. “L’ingresso di Nino Vullo in segreteria va nella direzione auspicata quando sono stata eletta alla guida del partito democratico catanese. Il nostro obiettivo resta la ricomposizione e il rilancio del Pd, mettere in campo tutte le energie possibili e sollecitare ogni territorio per restituire vitalità e concretezza all’azione politica.

L’esperienza di Vullo e il suo contributo sulla città di Catania sono indispensabili per costruire un Pd all’altezza delle sfide che abbiamo davanti”. Lo dice Maria Grazia Leone, Segretaria Provinciale del Pd di Catania annunciando l’ingresso di Nino Vullo in segreteria, che dichiara “nel ringraziare il partito per l’attestato di stima con la mia nomina in segreteria, è doveroso rilevare il momento di grande difficoltà che il nostro paese sta attraversando. L’inflazione ne è la principale causa e colpisce maggiormente i ceti più deboli.

E’ evidente come tale difficoltà incida in maniera più profonda e radicata alle nostre latitudini e, specialmente, nella nostra città dove nell’ultimo quinquennio l’assenza di una amministrazione solida è stata devastante. Per queste e molte altre ragioni, mi auspico che tutti insieme si possa ritrovare l’entusiasmo per trasformare il partito in un volano per la ripartenza della nostra Catania. Per fare ciò, sarà fondamentale, oltre il grande impegno politico per la ripartenza, aggregare le risorse migliori in città coinvolgendo in uno scambio virtuoso il mondo del volontariato, della ricerca, dell’impresa e delle professioni.

Tiene a fare i suoi auguri il Segretario Regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo “Un in bocca al lupo a Nino Vullo che, insieme con Gianfranco, rappresenta da sempre una parte del partito radicata nel territorio, che saprà fare bene alla vigilia delle elezioni. La stagione che si apre ci chiede uno sforzo di generosità e di responsabilità cui nessuno può sottrarsi, a Maria Grazia, a Nino e a tutte le componenti ed i componenti della segreteria provinciale, buon lavoro!”.