Waterpolo Palermo di scena a Catania per il big match contro l’Acese

PALERMO – Sabato 02 aprile la Waterpolo Palermo scenderà in acqua alle ore 17.30 alla Scuderi di Catania per sfidare la capolista Polisportiva Acese nel match valido per la 12° giornata del girone 4 di Serie B maschile. Un match importante che tanti tifosi e addetti ai lavori aspettavano da mesi.

In palio i 3 punti, ma non solo: i ragazzi di Malara dovranno sfruttare tutte le disattenzioni della forte capolista per provare a fare bottino pieno lontano dall’Olimpica di Palermo così da confermarsi tra le big del girone e soprattutto per rilanciarsi protagonista nella corsa playoff ed agganciare proprio gli acesi in classifica

“La partita di sabato sarà un crocevia importante per il resto della stagione – commenta Antracite Fabiano attaccante della Waterpolo Palermo – arriviamo a questo impegno molto più pronti rispetto ad inizio stagione anche grazie al nostro mister Paolo Malara che da quando è subentrato ha dato tanto al livello tattico ed umano al nostro gruppo. Non conosco molto bene l’Acese devo essere sincero ma sono sicuro che si prospetterà una gara molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale perché è chiaro che in casa loro non vogliono perdere punti ma noi abbiamo dimostrato di poter fare bene ovunque e quindi ci proveremo!”

Il match sarà trasmesso in diretta e visibile in chiaro a partire dalle ore 17.15 sulla pagina Facebook di Sport Web Sicilia.