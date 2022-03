Waterpolo Palermo travolge l’Ossidiana Messina, 15-4 il finale

Sabato prossimo i palermitani di capitan Raimondo saranno di scena a Messina contro l'insidiosa SSD Unime

PALERMO – La Waterpolo Palermo chiude il girone d’andata rifilando ai messinesi dell’Ossidiana Messina un secco 15-4 e confermandosi vera protagonista del girone 4.

Nel match valido per la 9° giornata di Serie B, i palermitani di coach Malara faticano solo nella prima frazione di gioco quando i messinesi mettono in difficoltà i padroni di casa chiudendo 2-2. Dal secondo tempo in poi parte l’assolo della Waterpolo: 7-0 e 2-0 nel secondo e terzo quarto mostrano lo strapotere fisico e tattico dei palermitani rispetto agli avversari ma soprattutto danno le conferme di cui la fase difensiva palermitana aveva bisogno. Nell’ultimo tempo la storia non cambia ed il Palermo del presidente Coglitore chiude 4-1 regalando a tifosi ed affezionati un convincente 15-4.

Sugli scudi Alessio Rotolo autore di 5 reti assieme a Cardoni (3 reti) e chiaramente il classe 2006 Francesco Pettonati che, con 3 centri messi a referto, conferma e soprattuto gratifica l’enorme lavoro svolto ogni giorno da ormai parecchi anni dal settore giovanile della Waterpolo Palermo che numeri alla mano è ormai alla pari delle società di Serie A1.

Altri 3 punti in cassaforte dunque e terzo posto confermato per la Waterpolo Palermo che, con 12 punti, si ritrova a 3 sole distanze dalle capoliste Acese e Crotone. Sabato prossimo i palermitani di capitan Raimondo saranno di scena a Messina contro l’insidiosa SSD Unime.

IL TABELLINO

Wp Palermo – Ossidiana 15-4

Wp Palermo: Palermo, Verdes 1, Pettonati 3, Migliaccio, Giovanizzo, La Mantia, Bogni 1, Cardoni 3, Rotolo 5, Mattarella 1, Piscitello 1, Allali, Cuccia, All. Malara.

Ossidiana: Vinci, Sollima, Logoteta, De Francesco 3, Giuliano, Blandino 1, Sarno, Repici, d’Agostino, Lo Prete, Arruzzoli, Di Bella. All. Germanà.

Arbitro: Paduano.

Parziali: 2-2; 7-1; 2-0; 4-1.