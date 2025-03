“Week end diabete”, il Lions Club Siracusa Eurialo in prima fila

Le iniziative del fine settimana

SIRACUSA – Un adulto su undici ne mondo ha il diabete. Una malattia cronica caratterizzata da una quantità eccessiva di zuccheri nel sangue (glicemia) che può portare a gravi complicanze.

Il Lions Club Siracusa Eurialo Presidente Avv. Antonio Gallo ha aderito al Progetto WEEKEND DIABETE. Promosso dalla Sezione Siciliana della Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD) referente regionale il Dr. Giuseppe Daidone. E referente provinciale il Dr. Salvatore Platania per sensibilizzare l’opinione pubblica sul sull’impatto sociale di questa patologia.

Sabato 22 marzo 2025 alle ore 17 presso il Centro Commerciale Belvedere in Contrada Spalla Siracusa il L.C. Siracusa Eurialo ospiterà in una conferenza pubblica. Sarà presente il PROF. RICCARDO CALAFIORE Professore fr di Endocrinologia, Università degli Studi di Perugia, Presidente, Fondazione per la Ricerca sul Diabete ETS, Confindustria Umbria, Collaborative Professor of Internal Medicine, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa, USA Professore a contratto di Medicina Interna, UniCamillus Medical University, Roma, Componente Comitato Scientifico AILD. Ed il Prof. Alfio Ingiulla Maestro Cinofilo Progetto Serena onlus che presenterà l’azione dei cani allerta diabete.

Sarà presentata l’APP MYDIAB AILD per gli screening del diabete.

Domenica 23 marzo 2025 dalle ore 10,00 alle ore 13 presso il Centro Commerciale Belvedere in Contrada Spalla Siracusa il Dr. Salvatore Platania referente provinciale AILD curerà screening gratuiti per il controllo della glicemia nella popolazione che si vorrà sottoporre al test.