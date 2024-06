Meteo e bollini rossi per le città: la situazione del fine settimana

Il caldo nei prossimi giorni

ROMA – Due bollini rossi per il caldo previsti per domani, 22 giugno, a Bari e Campobasso, e nessuno previsto per domenica 23. Emerge dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute sul suo sito.

Il bollino rosso è considerato il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l’arrivo di ondate di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, si legge sul sito del ministero.

Per il fine settimana non sono segnalati bollini arancioni in nessuna delle 27 città monitorate, mentre per sabato, oltre ai due rossi, ne sono indicati 11 gialli: a Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino verde nelle altre.

Per domenica 23, bollino giallo a Bari e Campobasso, verde nelle restanti città. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.