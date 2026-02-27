Weekend difficile per i trasporti: sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio

Garantite alcune fasce essenziali

ROMA – Saranno un venerdì 27 e sabato 28 febbraio difficile per chi vorrà spostarsi usando i treni. Questo a causa dello sciopero che inizierà alle 21 di questa sera e terminerà alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026.

I servizi garantiti

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regioni ed è consultabile sul sito https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni-garantiti-incasodisciopero.html

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al link:

Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Come chiedere il rimborso

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

