Weekend in bilico: attesa raffica di temporali, ecco cosa succederà

Le previsioni del tempo per sabato 10 e domenica 11

1' DI LETTURA

Quello tra sabato 10 e domenica 11 settembre sarà un altro weekend in bilico sul fronte meteo-climatico. Una raffica di temporali potrebbe colpire, infatti, almeno mezza Italia.

La causa dei fenomeni va ricercata nel susseguirsi di depressioni e masse d’aria instabili in transito dal Nord Atlantico verso il vecchio continente.

Già dalla giornata di sabato dal Nord Europa arriveranno sul Bel Paese correnti decisamente più fresche. Questo favorirà l’innesco di celle temporalesche, le quali si alterneranno a pause più asciutte e soleggiate. Si tratterà di veloci acquazzoni, della durata di non oltre un’ora, quindi non in grado di rovinare l’intera giornata.

Le zone più a rischio saranno quelle del Nordest, ma i fenomeni potrebbero poi estendersi verso il medio versante adriatico, in particolare alle Marche e, entro la serata fin su Lazio e Campania.

Nel corso di domenica 11 un promontorio di alta pressione riuscirà ad imporsi con maggior decisione dall’Europa centro-occidentale allontanando di fatto la perturbazione verso la Penisola Balcanica e garantendo un più ampio e duraturo soleggiamento su buona parte dei settori, salvo un po’ di instabilità che potrebbe persistere sulle Alpi orientali e sui rilievi appenninici più settentrionali.

Caldo ancora molto intenso sulle estreme regioni meridionali, e in particolare sulla Sicilia, con punte massime ancora diffusamente oltre i 30°C.