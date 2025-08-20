West Nile, c’è un caso sospetto al Policlinico di Palermo

Paziente sotto osservazione

PALERMO – C’è un caso sospetto di West Nile in un paziente ricoverato al Policlinico di Palermo per diverse patologie. Insieme agli esami è stato eseguito anche un test per verificare se avesse anche un’infezione causata da un virus, attraverso la puntura di zanzare infette.

Risultato che avrebbe dato un flebile responso positivo che dovrà essere confermato nei prossimi giorni, dice il Policlinico. Il paziente è stato ricoverato questo pomeriggio ed è tenuto sotto osservazione. Il periodo di incubazione della malattia va dai 2 ai 14 giorni ma nelle persone con sistema immunitario compromesso può arrivare a 21 giorni.