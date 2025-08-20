 West Nile, c'è un caso sospetto al Policlinico di Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

West Nile, c’è un caso sospetto al Policlinico di Palermo

Paziente sotto osservazione
il virus
di
1 min di lettura

PALERMO – C’è un caso sospetto di West Nile in un paziente ricoverato al Policlinico di Palermo per diverse patologie. Insieme agli esami è stato eseguito anche un test per verificare se avesse anche un’infezione causata da un virus, attraverso la puntura di zanzare infette.

West Nile, c’è un caso sospetto

Risultato che avrebbe dato un flebile responso positivo che dovrà essere confermato nei prossimi giorni, dice il Policlinico. Il paziente è stato ricoverato questo pomeriggio ed è tenuto sotto osservazione. Il periodo di incubazione della malattia va dai 2 ai 14 giorni ma nelle persone con sistema immunitario compromesso può arrivare a 21 giorni.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI