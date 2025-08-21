West Nile, in Italia 351 casi e 22 decessi: i dati dell’Iss

Il bollettino di sorveglianza

Aumentano da 275 a 351 in Italia i casi confermati di infezione da virus West Nile; i decessi sono 22, con un indice di letalità del 13,9 per cento. Lo indica il sesto bollettino della sorveglianza pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.

L’espansione del virus

“Continua l’espansione del virus nelle aree endemiche del Nord Italia – osservano in una nota gli esperti del dipartimento Malattie infettive dell’Iss – ma al momento il numero dei casi riflette l’andamento epidemiologico degli ultimi anni. La proporzione dei casi neuroinvasivi sul totale è in linea con quella delle stagioni precedenti”.

Tra i casi confermati, 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. Di questi, la maggioranza è nel Lazio (59), seguita da Campania (54), Veneto (10), Emilia-Romagna e Lombardia (8 per ciascuna regione), Piemonte (6), Calabria e Sardegna (5), Basilicata (2) e Friuli-Venezia Giulia (1). Sono stati identificati 27 casi asintomatici in donatori di sangue, 162 casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2 casi sintomatici.

I decessi

Dei 22 decessi, 10 sono stati notificati nel Lazio, 9 in Campania, 1 in Piemonte, 1 in Lombardia e 1 in Calabria. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate e confermate, è pari al 13,9 per cento (nel 2018 era del 20 per cento e nel 2024 del 14 per cento).

Le province nelle quali è dimostrata la circolazione del virus sono aumentate da 52 a 53 e appartengono a 14 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto allo scorso bollettino, rileva l’Iss, non è stata confermata la positività in Liguria. Nelle ultime ore anche un possibile caso di West Nile a Palermo.

