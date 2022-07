WhatsApp, arriva la funzione per essere invisibili online

Dopo la possibilità di togliere le spunte blu, arriva una nuova possibilità per gli utenti

In arrivo una novità per gli utenti di Whatsapp. In molti hanno deciso di eliminare le spunte blu, in modo tale da non far sapere a tutti se un messaggio è stato letto o meno, ma in loro ‘soccorso’ sta per arrivare una novità che li renderà felici.

Gli sviluppatori, infatti, stanno lavorando alla possibilità di ‘navigare in incognito’, cioè essere online sull’app senza che, però, nessuno lo sappia.

Secondo le prime notizie diffuse da Wabetainfo con la pubblicazione di un’immagine esplicativa, sarà possibile selezionare chi può vedere le informazioni personali cliccando privacy dalle Impostazioni, nella stessa finestra in cui già ora c’è la voce ultimo accesso. Si potrà poi decidere se lasciare visibile a tutti l’informazione legata al proprio essere online, oppure se oscurarla per non far sapere di essere in linea. Si tratta di un’opzione che può tornare utile per non essere disturbati da qualcuno che, vedendoci online, potrebbe decidere di approfittarne e scriverci per ottenere una risposta repentina. Ma soprattutto, oltre ad evitare eventuali contatti un po’ molesti ma tutto sommato innocui, si tratta di una maggiore tutela della privacy di ciascuno utente.

È una novità che, però, per il momento non ha ancora una data per la sua entrata in vigore: sicuramente sarà in futuro disponibile per le versione beta di WhatsApp per iOS (da cui è tratta l’immagine pubblicata da Wabetainfo) ma è stato spiegato che la funzione sarà usufruibile anche da chi ha un Android e per le versioni desktop, anche se al momento non si sa da quando. L’attesa però, probabilmente, non sarà lunga.

Tra le altre opzioni che sembrerebbero essere state prese in considerazione dall’azienda, e su cui, anzi, i programmatori sarebbero già all’opera, c’è anche quella di poter modificare i messaggi una volta inviati. È ancora da chiarire se sarà possibile modificare i messaggi solo in un determinato arco temporale, come accade già con la loro cancellazione, oppure se sarà un’opzione sempre disponibile.